Энрике: Первый тайм мне было больно смотреть. Было тяжело, мы страдали

Наставник ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу над "Арсеналом" в ответном матче.

"Эмоции переполняют! "Арсенал" играл очень хорошо, нам пришлось обороняться, но у нас была возможность провести несколько контратак. Было очень сложно. Матч прошел не так, как мы хотели. Нам пришлось приложить дополнительные усилия, чтобы найти решение. Было тяжело. Но были у нас и очевидные голевые моменты.

Первый тайм мне было больно смотреть. Мы пытались обрести уверенность. Когда футболист видит, что игра идет не так, как всегда, он начинает думать, что пора отступить, но надо делать строго противоположное – давить. Было тяжело, мы страдали”.