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Энрике: Первый тайм мне было больно смотреть. Было тяжело, мы страдали
Победа далась нелегко
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Наставник ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу над "Арсеналом" в ответном матче.
"Эмоции переполняют! "Арсенал" играл очень хорошо, нам пришлось обороняться, но у нас была возможность провести несколько контратак. Было очень сложно. Матч прошел не так, как мы хотели. Нам пришлось приложить дополнительные усилия, чтобы найти решение. Было тяжело. Но были у нас и очевидные голевые моменты.
Первый тайм мне было больно смотреть. Мы пытались обрести уверенность. Когда футболист видит, что игра идет не так, как всегда, он начинает думать, что пора отступить, но надо делать строго противоположное – давить. Было тяжело, мы страдали”.
[О неудачном старте в общем этапе] “Не помню точной даты, но однажды мы обсуждали с игроками результаты в Лиге чемпионов. Они были катастрофическими и несправедливыми. Мы встретились с игроками и тренерским штабом для того, чтобы проговорить: мы одна из лучших команд Европы. Нам не хватало эффективности, но я сказал: "Успокойтесь, продолжаем работать".
Футболисты проявили себя отлично. Прекрасный момент для болельщиков. Нет одного, что стало бы объяснением всему. Дело в повседневной работе. В первый год мы прекрасно поработали, но этого было мало. Я сказал футболистам, что уйду, если мы не изменим свой менталитет на тренировках. И в этом сезоне тренировки шли на высоком уровне”, – сказал главный тренер.
Парижане во второй раз пробились в финал.
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