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Артета – о встрече в Париже: Мы были намного лучше них. Нам не повезло
Канониры во второй раз уступили принцам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Микель Артета прокомментировал поражение на "Парк де Пренс".
"Они молодцы, вышли в финал. Но мы были гораздо лучше них. В обоих матчах лучшим был тот самый игрок – их голкипер. Мы показали характер, играли смело и разумно. Но результат в реальности другой. Радоваться нечего. Мы здорово бились. Нам не повезло".
"Посмотрим, что можно делать лучше, потому что определенный уровень мы имеем. Мы приехали сюда в самый трудный момент сезона и смогли показать такую игру. Может ли теперь ПСЖ выиграть Лигу чемпионов? Надеюсь, что да. Учитывая игру, я искренне надеюсь на то, что в конце концов они достигнут своего. Желаю этого искренне от чистого сердца", – заявил тренер.
У "Арсенала" остается единственный финал турнира в сезоне 2005/06.
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