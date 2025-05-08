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Артета – о встрече в Париже: Мы были намного лучше них. Нам не повезло

Лига Чемпионов
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Канониры во второй раз уступили принцам

Артета – о встрече в Париже: Мы были намного лучше них. Нам не повезло

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Микель Артета прокомментировал поражение на "Парк де Пренс".

"Они молодцы, вышли в финал. Но мы были гораздо лучше них. В обоих матчах лучшим был тот самый игрок – их голкипер. Мы показали характер, играли смело и разумно. Но результат в реальности другой. Радоваться нечего. Мы здорово бились. Нам не повезло".

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"Посмотрим, что можно делать лучше, потому что определенный уровень мы имеем. Мы приехали сюда в самый трудный момент сезона и смогли показать такую ​​игру. Может ли теперь ПСЖ выиграть Лигу чемпионов? Надеюсь, что да. Учитывая игру, я искренне надеюсь на то, что в конце концов они достигнут своего. Желаю этого искренне от чистого сердца", – заявил тренер.

У "Арсенала" остается единственный финал турнира в сезоне 2005/06.

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Источник:
RMC Sport, Canal+
Опубликовал: Александр Симченко
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