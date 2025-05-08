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Автор победного гола ПСЖ высказался после матча с Арсеналом
Ждал этого момента
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" обыграл "Арсенал" со счетом 2:1 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Автор второго гола парижан Ашраф Хакими пообщался с медиа после игры.
"Это невозможно описать словами. Я ждал этого момента с тех пор, как подписал контракт с "ПСЖ" четыре года назад, стремясь создать историю. Сейчас я просто хочу насладиться этим мгновением вместе с болельщиками, которые также это заслужили.
Чем я горжусь больше всего? Всеми достижениями этой команды. Мы пережили очень сложные моменты в этой Лиге чемпионов. Я помню, как мы едва не вылетели из турнира – тогда мало кто верил в нас и в ту работу, которую мы выполняли. Именно этим я больше всего горжусь – отношением и характером, которые мы показали на этом пути. Я считаю, что мы это заслужили. Как и наши семьи, которые всегда были с нами", – сказал Хакими.
Добавим, что в финале "ПСЖ" встретится с "Интером" – бывшим клубом Хакими.
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