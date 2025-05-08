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Президент ПСЖ: Это вечер, который войдет в великую историю этого клуба

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Особенный сезон

Президент ПСЖ: Это вечер, который войдет в великую историю этого клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи не сдерживал радости после выхода его команды в финал Лиги чемпионов.

"Это вечер, который войдет в великую историю "Пари Сен-Жермен". Игроки, тренер, штаб, болельщики, спортивный директор – все работали ради этого, чтобы написать эту историю. Мы выиграли оба матча в полуфинале. Если бы вы мне сказали это после первых трех матчей этого сезона... Тогда мы, возможно, вообще не попали бы в плей-офф... А теперь мы здесь, и можно было подумать, что это невозможно. Но я всегда верил в своих игроков, в свой штаб, в своего тренера.

Я почувствовал, что в этом сезоне есть что-то особенное – дух команды, на поле, за его пределами. Все борются друг за друга, все борются за эту футболку, все гордятся командой. Относительно болельщиков – они были замечательными", – сказал президент.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" запланирован на 31 мая 2025 года. Он пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене".

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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