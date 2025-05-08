Наставник Пари Сен-Жермен: Мы – лига фермеров

Наставник "ПСЖ" Луис Энрике высмеял статус Лиги 1 как "фермерской" после того, как его команда вышла в финал Лиги чемпионов, одолев "Арсенал" со счетом 3:1 по сумме двух матчей.

На пресс-конференции Энрике напомнили, что "ПСЖ" вышел в финал ЛЧ, одолев на своем пути четыре клуба АПЛ ("Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Астон Виллу" и "Арсенал"), и тренер пошутил по этому поводу

"Ну, лига фермеров, разве нет? Мы – лига фермеров. Но это приятно. Мы наслаждаемся результатом и всеми комплиментами, которые звучат в адрес нашей команды и нашего менталитета, стиля игры. Это приятно. Микель Артета – мой хороший друг, но я совсем не согласен, что "Арсенал" заслуживал победы. Они играют в свой футбол, играют с удовольствием, но в двухматчевом противостоянии мы забили больше голов – и это самое важное. "Арсенал" провел великолепный матч, и нам было трудно, но мы заслуживаем финал", – сказал Энрике.

Добавим, что в финале подопечные Энрике встретятся с "Интером" Симоне Индзаги.