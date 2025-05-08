Лига Чемпионов
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Названы два кандидата на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Вратарь против латераля
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА опубликовала имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей стадии 1/2 финала.
В список вошли голкипер "Интера" Янн Зоммер, команда которого обыграла "Барселону" (4:3 д.в.), а также автор второго гола в победном матче с "Арсеналом" (2:1) - защитник "ПСЖ" Хакими Ашраф.
Игрок недели будет определен путем
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Who was the star? ????#UCLPOTW | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 7, 2025
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