Названы два кандидата на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей стадии 1/2 финала.

В список вошли голкипер "Интера" Янн Зоммер, команда которого обыграла "Барселону" (4:3 д.в.), а также автор второго гола в победном матче с "Арсеналом" (2:1) - защитник "ПСЖ" Хакими Ашраф.

Игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Who was the star? ????#UCLPOTW | @PlayStationEU