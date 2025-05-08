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Джанлуиджи Доннарумма: Уход Мбаппе изменил ПСЖ — мы теперь больше похожи на команду
Герой противостояния дал свой комментарий
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Пари Сен-Жермен" и первый номер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал, как изменилась атмосфера в раздевалке после перехода Килиана Мбаппе в "Реал" летом, а также как победа Италии на Евро-2020 может помочь парижанам в финале Лиги чемпионов.
"После ухода Мбаппе атмосфера изменилась — мы теперь больше похожи на команду. Мы играем друг за друга. Нам не хватает Килиана, ведь он один из лучших игроков в мире, и я желаю ему всего наилучшего, потому что он хороший друг.
Команда очень сплоченная, мы хорошо взаимодействуем. Мы как сборная Италии, которая выиграли чемпионат Европы именно благодаря такому духу – это имеет огромное значение", – сказал Доннарумма.
Добавим, что в финале Доннарумма вместе с "ПСЖ" встретится с итальянским "Интером".
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