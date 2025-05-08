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Микель Артета рассказал, какие эмоции были в раздевалке Арсенала после вылета из ЛЧ

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Игроки плакали

Микель Артета рассказал, какие эмоции были в раздевалке Арсенала после вылета из ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета посетил пресс-конференцию после вылета команды из Лиги чемпионов. Там у него поинтересовались, в каком состоянии находятся игроки и видел ли он голод в их глазах сегодня.

"Да, сегодня я увидел, как сильно они этого хотели, ведь они были в слезах после игры. Это трудно описать словами. Учитывая все, что мы вложили: работу, энтузиазм, веру, мы приехали сюда и сделали то, что сделали.

Для 95% этих ребят это первое участие в полуфинале. И то, как они сегодня проявили себя в Париже против такого соперника – впечатляет. Но мы выбыли. Однако мы хотим развиваться и побеждать. Сейчас еще рано оглядываться назад, но если бы мы и оглядывались, то возникает вопрос: почему именно нам приходится ломать эту дверь, чтобы попасть в финал и в конце концов выиграть его? Возможно, такова уж наша судьба", – сказал Артета.

Напомним, что "Арсенал" добрался до стадии полуфинала Лиги чемпионов впервые с 2009 года.

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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