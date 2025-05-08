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Итальянский и французский клубы во второй раз сыграют в финале Лиги чемпионов. Есть интересное совпадение в истории

Лига Чемпионов

Один и тот же город-хозяин

Итальянский и французский клубы во второй раз сыграют в финале Лиги чемпионов. Есть интересное совпадение в истории

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Эдуард Кинзерский Автор UA-Футбол
Новина українською

Предстоящий финал Лиги чемпионов "Интер" – ПСЖ станет всего лишь вторым случаем за всю 60-летнюю историю главного еврокубка, когда в решающем матче сойдутся представители Серии А и Лиги 1.

Впрочем, тут нет ничего удивительного, если учесть, что французский клуб лишь в восьмой раз пробился в финал Кубка/Лиги чемпионов. Для сравнения, итальянская команда будет представлена в финале уже в 29-й раз. И по этому показателю апеннинцы станут рекордсменами турнира. До нынешнего сезона они делили пальму первенства с испанцами (по 28 участий в финалах).

Что же касается предыдущего (и пока единственного) итало-французского финала, он случился в дебютном сезоне Лиги чемпионов-1992/93, когда в битве за "Большие уши" сошлись "Милан" и "Марсель". По удивительному стечению обстоятельств, то рандеву проходило в том же городе, где и будущий финал – в Мюнхене. Правда, не на "Альянц Арене", которой тогда не было еще и в проекте, а на Олимпийском стадионе. Единственный гол, решивший судьбу матча и трофея, был забит на 43-й минуте. Отличился центральный защитник марсельцев и сборной Франции Базиль Боли, ивуариец по происхождению. До сих пор помнится заголовок, под которым вышел отчет о финальном матче в крупнейшей на тот момент спортивной газете на постсоветском пространстве: "Африканский герой французского народа".

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Ну, а кто станет героем предстоящего финала, узнаем через три с половиной недели.

P.S. Кстати, если даже брать всю историю еврокубков, то итало-французских финалов прежде было всего два. И что интересно, в обоих принимал участие "Марсель". Спустя 6 лет после триумфа в Лиге чемпионов "Олимпик" участвовал в решающем матче за Кубка УЕФА-1998/99. И без шансов проиграл "Парме" – 0:3.

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