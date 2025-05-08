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Капитан Арсенала прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов

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Очень больно

Капитан Арсенала прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор выглядел опустошенным после финального свистка, ознаменовавшего вылет "канониров" из Лиги чемпионов на стадии полуфинала от "Пари Сен-Жермен" с общим счетом 1:3.

"Честно говоря, это очень больно. Мы хорошо начали игру, с первых минут были агрессивными, контролировали мяч, создали несколько хороших моментов. Но, как всегда, все решается в штрафных площадках. И именно там мы не были достаточно хороши. В то же время стоит отдать должное их вратарю – он сделал несколько невероятных сейвов.

Мы сделали много правильных вещей, но в конце должны быть лучше в обеих штрафных. Нужно действовать острее в завершении атак и одновременно не позволять себе таких пропущенных голов, как сегодня. Сейчас мы должны держаться вместе, быть сильными и извлечь урок из этого", – сказал Эдегор.

Добавим, что свой следующий матч "канониры" проведут 11 мая против "Ливерпуля".

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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