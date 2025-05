Впервые за более чем 20 лет в финале ЛЧ не будет представителей трех топовых европейских лиг

Впервые с 2004 года в финале Лиги чемпионов не будет команд из Испании, Англии или Германии.

Таким образом, "Пари Сен-Жермен" и "Интер" создадут определенное разнообразие в географию победителей самого престижного турнира Старого света последних лет.

Последний раз в решающем поединке ЛЧ не было представителей из Ла Лиги, АПЛ и Бундеслиги в сезоне 2003/04, когда "Порту" под руководством Жозе Моуринью победил "Монако" (3:0).

В общей сложности с 2005 года испанские клубы выигрывали Лигу чемпионов десять раз, английские - пять, немецкие и итальянские клубы - по два раза.

Победителя текущего розыгрыша ЛЧ "ПСЖ" и "Интер" будут выявлять 31 мая.

There will be no English, Spanish or German club in the Champions League final this year for the first time since 2004, when Jose Mourinho's Porto beat Monaco 3-0.



Stat: @will_jeanes pic.twitter.com/FD3uG9vd8R