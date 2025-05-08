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Впервые за более чем 20 лет в финале ЛЧ не будет представителей трех топовых европейских лиг

Лига Чемпионов

Гегемония прервалась

Впервые за более чем 20 лет в финале ЛЧ не будет представителей трех топовых европейских лиг

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Впервые с 2004 года в финале Лиги чемпионов не будет команд из Испании, Англии или Германии.

Таким образом, "Пари Сен-Жермен" и "Интер" создадут определенное разнообразие в географию победителей самого престижного турнира Старого света последних лет.

Последний раз в решающем поединке ЛЧ не было представителей из Ла Лиги, АПЛ и Бундеслиги в сезоне 2003/04, когда "Порту" под руководством Жозе Моуринью победил "Монако" (3:0).

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В общей сложности с 2005 года испанские клубы выигрывали Лигу чемпионов десять раз, английские - пять, немецкие и итальянские клубы - по два раза.

Победителя текущего розыгрыша ЛЧ "ПСЖ" и "Интер" будут выявлять 31 мая.

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