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Полузащитник Арсенала высказался после поражения от ПСЖ

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Это больно, но мы вернемся

Полузащитник Арсенала высказался после поражения от ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс пообщался с медиа после вылета "канониров" из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.

"Если бы мы реализовали хотя бы один из моментов в первые 15-20 минут, то игра могла кардинально измениться. В футболе все решают мелочи. Мы допустили две ошибки – и получили два гола. И с теми шансами, которые мы упустили, казалось, что на этот раз нам просто не суждено. Мы отдали абсолютно все. В этом турнире либо ты проходишь дальше, либо вылетаешь. За эти два матча мы могли забить три или четыре, но Доннарумма был невероятным. И опять же – мелочи. Просто не суждено было.

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В жизни в целом, думаю, иногда нужно проиграть, чтобы потом выиграть. Такие моменты заставляют тебя расти – ментально, как личность, как игрока, как команду. Мы проходим этот этап прямо сейчас: несколько поражений подряд, борьба в АПЛ, вылет из Лиги чемпионов, но это часть процесса. Мы растём. И должны продолжать верить и двигаться дальше. Именно ради этого мы играем в футбол. На пути всегда будут разочарования. "ПСЖ" сегодня прошел дальше, мы абсолютно опустошены, но это нас не определяет. Мы еще вернемся. Вернутся травмированные игроки, которые были вне игры очень долго, и мы станем сильнее", – сказал Райс.

Добавим, что за 3 тура до конца чемпионата "Арсенал" еще не гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Алексей Полищук
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