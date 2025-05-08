Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший голландский арбитр ФИФА оценил работу Марчиняка на матче Интера против Барселоны
Дал высокую оценку
фото - Getty Images
Бывший голландский арбитр ФИФА оценил работу Марчиняка на матче "Интера" против "Барселоны".
Марио ван дер Энде сказал, что польский арбитр отработал хорошо, но допустил две ошибки. Эксперт дал поляку за матч 7,5 баллов из 10 и его дважды спас VAR.
"Он совершил две ошибки: пенальти для "Интера" и отмененный пенальти для "Барселоны".
В обоих случаях я немедленно останавливал запись, перематывал назад и видел, что она была установлена не совсем правильно. Поляк находился слишком далеко от событий и не мог всего видеть. Вот почему я такой большой сторонник VAR.
Если бы Марчиняк мог принимать решения самостоятельно, результат матча был бы совершенно иным", - заявил бывший рефери,
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Интер" обыграл "Барселону" со счётом 4:3 и вышел в финал Лиги Чемпионов.
Популярное сейчас
- Триумфальная арка Энрике, Кривбасс взял три очка, операция Малиновского. Главные новости за 7 мая
- Артета – о встрече в Париже: Мы были намного лучше них. Нам не повезло
- Довбик и Бешикташ. В Риме пролили свет на будущее украинца
- Интер - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Её сердце — его самый ценный контракт: история любви лидера Барселоны