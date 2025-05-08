Бывший голландский арбитр ФИФА оценил работу Марчиняка на матче "Интера" против "Барселоны".

Марио ван дер Энде сказал, что польский арбитр отработал хорошо, но допустил две ошибки. Эксперт дал поляку за матч 7,5 баллов из 10 и его дважды спас VAR.

"Он совершил две ошибки: пенальти для "Интера" и отмененный пенальти для "Барселоны".

В обоих случаях я немедленно останавливал запись, перематывал назад и видел, что она была установлена ​​не совсем правильно. Поляк находился слишком далеко от событий и не мог всего видеть. Вот почему я такой большой сторонник VAR.

Если бы Марчиняк мог принимать решения самостоятельно, результат матча был бы совершенно иным", - заявил бывший рефери,