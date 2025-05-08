Маркевич - после полуфиналов ЛЧ: Очень жаль, что Барселона вылетела

Украинский тренер Мирон Маркевич проанализировал поражение "Барселоны" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Интера" (3:4, д.в.).

"Дебют поединка в Милане напоминал первый матч этих соперников. Не исключено, что отсутствие должного настроя, концентрации можно объяснить переоценкой своих сил. Впрочем, возможно просто плохо поработали над исправлением допущенных дома ошибок. Ведь снова были просчеты при высоком прессинге защитного звена, позиционные ошибки при розыгрыше стандартных положений.

Однако после провального первого тайма игроки "Барселоны" сумели добиться перелома. Их заточенность на атаку поражала и когда они добавили в интенсивности, то хозяева начали не успевать за перемещениями гостей, что и привело к трем пропущенным мячам.

Возможно, в компенсированное время "Барселоне" не удалось удержать победный счет из-за того, что сказалась усталость защитников, потому что их игра в обороне - энергозатратная, надо очень много двигаться. Как по мне, не обошлось и без тактического просчета их наставника Флика, которому не надо было выпускать под занавес противостояния Левандовского. И не потому, что польский нападающий много пропустил из-за травмы. Было понятно, что на последних минутах миланцы все силы бросят на штурм владений соперника и поэтому напрашивался выход высокорослого защитника, который бы выигрывал верховые дуэли. Этого Флик не сделал и прогадал.



Конечно, мне очень жаль, что "Барселона" вылетела, потому что именно каталонцы стали открытием текущей Лиги чемпионов. Остается надеяться, что клубное руководство позаботится, чтобы сохранить нынешний состав и при условии усиления нескольких позиций подопечные Флика уже в следующем сезоне будут непобедимы. На мой взгляд, "Барселоне" еще нужны стопер-гренадер и нападающий", - сказал Маркевич.