Возник хаос. В Париже после поединка Лиги Чемпионов автомобиль сбил трёх людей. ВИДЕО

В Париже после поединка Лиги Чемпионов автомобиль сбил трёх людей.

Во время празднования победы "ПСЖ" над "Арсеналом", на одной из улиц Парижа автомобиль сбил трех человек "при обстоятельствах, которые на данном этапе не установлены".

Один человек был доставлен в больницу для оказания неотложной помощи, двое — получили помощь на месте.

Затем эту машину подожгли. На другой улице был поврежден и перевернут автомобиль мэрии Парижа. На этой же площади были повреждены два частных автомобиля.

Кадры происшествий попали в сеть.

????BREAKING: Explosion of a burning car on the Champs-Elysées in Paris, France after locals riot after celebrating the PSG win against Arsenal.



A car drives through crowds while getting attacked by youths. pic.twitter.com/fdwMkYNGeA