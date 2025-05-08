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Возник хаос. В Париже после поединка Лиги Чемпионов автомобиль сбил трёх людей. ВИДЕО

Лига Чемпионов

Сумасшествие

Возник хаос. В Париже после поединка Лиги Чемпионов автомобиль сбил трёх людей. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

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В Париже после поединка Лиги Чемпионов автомобиль сбил трёх людей.

Во время празднования победы "ПСЖ" над "Арсеналом", на одной из улиц Парижа автомобиль сбил трех человек "при обстоятельствах, которые на данном этапе не установлены".

Один человек был доставлен в больницу для оказания неотложной помощи, двое — получили помощь на месте.

Затем эту машину подожгли. На другой улице был поврежден и перевернут автомобиль мэрии Парижа. На этой же площади были повреждены два частных автомобиля.

Кадры происшествий попали в сеть.

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Напомним, что "ПСЖ" победил "Арсенал" со счётом 2:1 и прошёл в финал Лиги Чемпионов.

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Источник:
BFM TV
Опубликовал: Владислав Прийменко
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