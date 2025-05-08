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Упс, они опять это сделали! Акценты зрителя на полуфиналах Лиги чемпионов

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Небо становится ближе

Упс, они опять это сделали! Акценты зрителя на полуфиналах Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Если говорить о результатах в основное время матча, то обе пары полуфиналистов их фактически повторили. Но если вторая победа ПСЖ над “Арсеналом” в один мяч никого не удивила, то вторые кряду 3:3 “Интера” с “Барселоной” - счет редкий уже сам по себе - это было от души. Ну, а экстра-таймы, как известно - мера вынужденная…

Наш параллельный обзор первых полуфиналов назывался “Как небо и земля” - так отличались игры в Барселоне и Лондоне. В ответных поединках, прошедших в Милане и Париже, столь кардинальной разницы не наблюдалось. Скажу больше: на мой взгляд и по моим подсчетам, они были вполне достойны друг друга. И своего уровня.

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В основные два тайма в Париже даже насчитал на один голевой момент больше. Возможно, моя планка таких эпизодов несколько занижена - каждый из нас видит по-своему, но мы ведь говорим о восприятии конкретного зрителя? Перефразируя старый анекдот: извините, мсье, но это таки мой сон.

Темп, взятый в ответных полуфиналах - один момент за шесть минут игры, в среднем - “Интер” с “Барселоной” выдержали даже в дополнительное время, что является редчайшим исключением. Но оно, как водится, лишь подтверждает правило, и автор по-прежнему убежден в необходимости отмены экстра-таймов.

Затишье в Милане продолжалось лишь первые двадцать минут, а затем от экрана уже нельзя было оторваться, как неделю назад в Барселоне. В Париже команды “взяли тайм-аут” на полчаса в середине матча, после чего включились на полную с новыми силами. Естественно, я говорю об опасных моментах у ворот.

Упс, они опять это сделали! Акценты зрителя на полуфиналах Лиги чемпионов - изображение 2

Интрига в Париже продержалась недолго: гол Руиса на 27-й минуте означал фору в два гола, отыграть которую “Арсеналу” оказалось не под силу, несмотря на все четыре шанса Сака. “Барселона” же в Милане могла перевести игру в “лотерею” еще на 116-й минуте, но Зоммер, опять-таки в четвертый раз, не дал отличиться Ямалю.

Два тайма в Милане завершились однозначно справедливой ничьей. Голов могло быть и меньше, но уж больно классные исполнители подобрались. В дополнительное время на гол скорее “наиграла” “Барселона”, но забил его “Интер”. Впрочем, гости упустили победу не здесь, а еще на своем поле, где должны были выигрывать мяча так в два.

Многие говорят о том, что эту дуэль проиграла оборона команды Флика. Вынужден согласиться, хотя кредо “Барсы” - забить на гол больше соперника, а не пропустить на гол меньше. Это, кстати, отличает поистине великие команды от усердных добытчиков титулов - они играют для зрителя. Но пропустить три из четырех в Барселоне…

Упс, они опять это сделали! Акценты зрителя на полуфиналах Лиги чемпионов - изображение 3

В Париже закономерным исходом стали бы те же 2:2. Но “Арсенал”, у которого на сей раз моментов хватало, стал худшим из полуфиналистов в их реализации. Напомню, что в Лондоне подопечные Артеты толком не “наиграли” и на гол, тогда став худшими в созидании, а ПСЖ должен был выигрывать крупнее. Так что здесь без вопросов.

Что бы и кто бы ни рассказывал, судейство ничего не зарешало. Автор, как и обещал, “болел” за ПСЖ и “Барселону”, но он отнюдь не болен ими. Хоть и считает последнюю лучшим клубом в новом веке - с точки зрения не результата, а игры для зрителя. В Милане же увидел лишь один очевидно спорный эпизод.

На 50-й минуте, при 2:0, как показалось, Бастони фолил против Ямаля в штрафной. На громкой связи коллега Юстас: “Как по мне - недостаточный контакт, слишком охотно свалился, как только руку почувствовал. Вызывает сомнения лишь третий гол “Интера”, но там не дали нормальных повторов на предмет нарушения”.

К слову, “Барселона” все равно забила уже четыре минуты спустя после “недофола” Бастони.

Следует признать и констатировать ключевую роль Фортуны в успехе “Интера”. В компенсированное ко второму тайму время от поражения на своем поле после удара Ямаля его уберегла лишь стойка ворот. И буквально тут же забивает Ачерби - вместо 2:4 счет становится 3:3. Фраттези забьет уже на гребне этой психологической волны.

В Париже на 17-й минуте, при 0:0, Кварацхелия пробил в штангу ворот “Арсенала”. Но и тут ПСЖ откроет счет через десять минут. А вот промах Сака с дьявольски убойной позиции на 80-й, при 1:2, убил последний шанс на интригу - времени на искомый третий гол для “Арсенала” оставалось бы достаточно. Опять же, гребень волны…

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Нравится вам или нет, а самой колоритной фигурой ответных полуфиналов вновь стал Ямаль из “Барселоны” - шесть участий в ключевых фрагментах поединка. Правда, он “включился” лишь на 77-й минуте, и не засветился в голах, но чаще всех футбол для нас делал именно он. На один эпизод меньше у Сака из “Арсенала”.

Далее идут вратари. Сначала Зоммер (“Интер”) с пятью крутыми сэйвами, затем - Доннарумма (ПСЖ) с четырьмя. Столько же с небольшой натяжкой пойдет в зачет и Райя (“Арсенал”), на счету которого взятый пенальти.

После них, как по мне одинаково запомнились Дюмфрис (“Интер”) и Мартин (“Барселона”). И почти так же - Тюрам из “Интера”. Выделил бы также Рафинью из “Барселоны” и Хакими из ПСЖ. Эффективен был Мартинес (“Интер”).

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На секундочку, одиннадцать личностей - каждый четвертый из вышедших на игру. Это лишний раз говорит о качестве футбольного действа, продемонстрированного нам на этой неделе в Лиге чемпионов.

По итогам же всего полуфинального раунда, в моей версии, ярчайшие личности - Ямаль, Зоммер, Рафинья и Дюмфрис. Именно в таком порядке - если по общему количеству участий. Ну а в плане эффективности - Дюмфрис, и только Дюмфрис: пять из шести возможных участий в голах, при том что всего “Интер” забил их семь.

По большому счету, хорошо смотрелись все четыре команды. Возможно, лично мне самую чуточку больше зашел ПСЖ - но то такое. В финале “болеть” собираюсь за них, но это не значит, что против “Интера”. Команда неистового холерика Индзаги (“Скажите, Вы в мультфильмах не снимались?”) достойна всяческого уважения.

А титула? Почему бы и нет? Главное, чтобы в финале нервы не заслонили собой футбол. Эта Лига чемпионов заслужила лучшей кульминации.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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