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"Если Доннарумма будет так феерить...". Маркевич сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Молодость против опыта

"Если Доннарумма будет так феерить...". Маркевич сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский тренер Мирон Маркевич оценил победный матч для "ПСЖ" против "Арсенала" (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и поделился ожиданиями относительно решающего поединка турнира.

"Хозяева едва не поплатились за свою пассивность в дебюте. И если бы не фантастические сейвы их вратаря Доннаруммы, который парировал прицельные удары Эдегора, Саки, то еще неизвестно чем бы все закончилось. Если итальянец будет так феерить и в финале, то на установку памятника в столице Франции он заслужил.

А в Париже хозяевам было трудно в первом тайме, они терпели, довольно организованно отбивались, при первой возможности контратаковали и были вознаграждены. Их выход в финал - заслуженный.

Кому отдаю предпочтение в решающем поединке? Не буду оригинальным, когда скажу, что полуфиналы стали украшением текущего международного сезона. Убежден, что участники финального матча на "Альянц-Арене" порадуют нас зрелищной игрой. Сейчас шансы соперников равны. Далее многое будет зависеть от того, в какой спортивной форме будут находиться участники, будут ли в ударе вратари Зоммер из "Интера" и упомянутый уже Доннарумма, которые были лучшими игроками полуфиналов.

Где-то может сказаться более молодой состав "ПСЖ" и то, что парижане уже стали чемпионами на внутренней арене, тогда, как "Интер" еще ведет ожесточенную борьбу с "Наполи" за первое место в Серии А. Без сомнения, для футболистов "ПСЖ" большим стимулом будет служить и то, что эта команда еще никогда не выигрывала Лигу чемпионов.

С другой стороны, хотя в "Интере" много возрастных игроков, но они прекрасно понимают, что это может быть их последний шанс получить почетный трофей. Поэтому в Мюнхене постараются прыгнуть выше головы. Кстати, игрокам миланского клуба надо брать пример со своих предшественников, которые в 2012 году выиграли Лигу чемпионов и, помнится, тогда в составе "Интера" тоже было много опытных исполнителей", - считает Маркевич.

Финал ЛЧ между "ПСЖ" и "Интером" состоится 31 мая.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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