Легенда Арсенала пожелал ПСЖ победы в финале Лиги чемпионов

С тех пор как в 2011 году катарский фонд QSI приобрел "ПСЖ", руководство безрезультатно искало формулу победы в Лиге чемпионов, и теперь кажется, что команда Луиса Энрике – именно та, которая способна достичь главной цели.

После победы над "Арсеналом" в ответном полуфинальном матче (2:1) свое уважение президенту "ПСЖ" Нассеру Аль-Хелаифи выразил легендарный экс-игрок "канониров" Тьерри Анри.

"Я хочу выразить Вам свое уважение. Как француз, я знаю, под каким давлением Вы находились. И знаю, что этот город не из тех, где тебе простят неудачи. Но должен сказать, что Вы всегда держались достойно и внимательно прислушивались к тому, чего не хватало клубу. Мы с вами обсуждали это тогда, когда команде нужно было омоложение. И когда Вы пригласили Луиса Энрике, я сказал, что Вы взяли настоящего и серьезного тренера. Я хочу сказать спасибо за то, что Вы изменили то, как люди воспринимают "ПСЖ". Когда я рос, все было иначе. Вы все изменили – сообщество, атмосферу. Люди могут ходить на матчи, чего раньше не всегда можно было сказать. Я знаю, что вы выбили мою команду, мой "Арсенал", но я хочу, чтобы "Пари Сен-Жермен" выиграл финал, потому что это подытожит все, что Вы сделали, и то, как Вы это сделали. Вы вернули Париж на футбольную карту. Браво и спасибо", – сказал Анри.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" запланирован на 31 мая 2025 года. Он пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене".