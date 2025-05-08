  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Журналист - о словах Артеты после вылета от ПСЖ: Бредовая чушь. Лучшая команда победила

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Журналист - о словах Артеты после вылета от ПСЖ: Бредовая чушь. Лучшая команда победила

Лига Чемпионов
Обновлено

Проехался по испанскому специалисту

Журналист - о словах Артеты после вылета от ПСЖ: Бредовая чушь. Лучшая команда победила

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный британский журналист и болельщик лондонского "Арсенала" Пирс Морган раскритиковал слова наставника "канониров" Микеля Артеты, который после вылета из Лиги чемпионов заявил, что его подопечные были лучше "ПСЖ".

"Бредовая чушь. Лучшая команда победила. Конец. Артета должен перестать притворяться, что "Арсенал" лучшая команда в Европе, когда мы даже не лучшие в Англии.

И мы никогда не выиграем больших трофеев, пока не подпишем настоящего нападающего мирового класса. Все это знают", - написал Морган в соцсети X.

Напомним, что оба матча полуфинального противостояния завершились победой "Пари Сен-Жермен" с одинаковым счетом 2:1.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Без представителей Арсенала. Статистические порталы показали команды недели в Лиге Чемпионов
yellow-arrow
Нападающий ПСЖ поделился эмоциями после выхода в финал Лиги чемпионов
yellow-arrow
Легенда Арсенала пожелал ПСЖ победы в финале Лиги чемпионов
Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Микель Артета Пари Сен-Жермен Пирс Морган
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Piers Morgan
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости