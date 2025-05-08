Журналист - о словах Артеты после вылета от ПСЖ: Бредовая чушь. Лучшая команда победила

Известный британский журналист и болельщик лондонского "Арсенала" Пирс Морган раскритиковал слова наставника "канониров" Микеля Артеты, который после вылета из Лиги чемпионов заявил, что его подопечные были лучше "ПСЖ".

"Бредовая чушь. Лучшая команда победила. Конец. Артета должен перестать притворяться, что "Арсенал" лучшая команда в Европе, когда мы даже не лучшие в Англии. И мы никогда не выиграем больших трофеев, пока не подпишем настоящего нападающего мирового класса. Все это знают", - написал Морган в соцсети X.

Напомним, что оба матча полуфинального противостояния завершились победой "Пари Сен-Жермен" с одинаковым счетом 2:1.