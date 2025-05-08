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Журналист - о словах Артеты после вылета от ПСЖ: Бредовая чушь. Лучшая команда победила
Проехался по испанскому специалисту
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный британский журналист и болельщик лондонского "Арсенала" Пирс Морган раскритиковал
"Бредовая чушь. Лучшая команда победила. Конец. Артета должен перестать притворяться, что "Арсенал" лучшая команда в Европе, когда мы даже не лучшие в Англии.
И мы никогда не выиграем больших трофеев, пока не подпишем настоящего нападающего мирового класса. Все это знают", - написал Морган в соцсети X.
Напомним, что оба матча полуфинального противостояния завершились победой "Пари Сен-Жермен" с одинаковым счетом 2:1.
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