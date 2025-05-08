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Нападающий ПСЖ поделился эмоциями после выхода в финал Лиги чемпионов

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Как сон

Нападающий ПСЖ поделился эмоциями после выхода в финал Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Хвича Кварацхелия стал одним из главных героев весеннего прорыва "ПСЖ" в Лиге чемпионов после своего январского перехода из "Наполи" за 70 миллионов евро плюс бонусы.

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В Париже Кварацхелия должен был заменить покинувшего клуб Килиана Мбаппе, и грузин пока справляется с этой задачей блестяще: "ПСЖ" – в финале Лиги чемпионов. После победы над "Арсеналом" в полуфинале ЛЧ Хвича поделился эмоциями в интервью.

"Это невероятно. Все происходит так быстро. Я уже в финале Лиги чемпионов – это как сон. Думаю, это результат тяжелого труда, доверия и процесса. Я действительно счастлив быть здесь с этими ребятами и этим клубом. Я чувствую себя очень хорошо", – сказал Хвича.

Добавим, что в финале "ПСЖ" встретится с "Интером".

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Источник:
CBS Sports Golazo
Опубликовал: Алексей Полищук
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