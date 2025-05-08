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Без представителей Арсенала. Статистические порталы показали команды недели в Лиге Чемпионов
Команд всё меньше, но выбор сложный
shakhtar.com
Закончились ответные матчи полуфиналов Лиги Чемпионов. Статистические порталы показали команды недели.
WhoScored выбрал следующую символическую сборную. С атакой "Барселоны" и защитой "ПСЖ" и "Интера":
Доннарумма ("ПСЖ") – Дюмфрис ("Интер"), Маркиньос ("ПСЖ"), Ачерби ("Интер"), Мендеш ("ПСЖ") – Руис, Невеш (оба – "ПСЖ"), Ольмо ("Барселона") – Ямаль, Торрес, Рафинья (все – "Барселона").
???????? Champions League Team of the Round #UCL pic.twitter.com/zxk3QdO8pZ— WhoScored (@WhoScored) May 8, 2025
Символическая команда по версии SofaScore. На воротах Зоммер и с атакой "Барселоны":
Зоммер ("Интер") – Мартин ("Барселона"), Пачо ("ПСЖ"), Ачерби, Дюмфрис (оба - "Интер") – Руис ("ПСЖ"), Педри ("Барселона") – Рафинья, Ольмо, Ямаль (все - "Барселона") – Мартинес ("Интер").
Напомним, что в финале Лиги Чемпионов сыграют "Интер" и "ПСЖ". Матч состоится 31 мая в Мюнхене.
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