Без представителей Арсенала. Статистические порталы показали команды недели в Лиге Чемпионов

Закончились ответные матчи полуфиналов Лиги Чемпионов. Статистические порталы показали команды недели.

WhoScored выбрал следующую символическую сборную. С атакой "Барселоны" и защитой "ПСЖ" и "Интера":

Символическая команда по версии SofaScore. На воротах Зоммер и с атакой "Барселоны":

Зоммер ("Интер") – Мартин ("Барселона"), Пачо ("ПСЖ"), Ачерби, Дюмфрис (оба - "Интер") – Руис ("ПСЖ"), Педри ("Барселона") – Рафинья, Ольмо, Ямаль (все - "Барселона") – Мартинес ("Интер").

