Лучшие из лучших. УЕФА показал команду недели в Лиге Чемпионов

УЕФА показал команду недели в Лиге Чемпионов.

В символическую сборную попали 3 футболиста "Барселоны" и по 4 футболиста "Интера" и "ПСЖ".

Команда выглядит так:

Зоммер ("Интер") – Мартин ("Барселона"), Ачерби ("Интер"), Маркиньос, Хакими (оба – "ПСЖ") – Руис ("ПСЖ"), Де Йонг ("Барселона"), Барелла ("Интер") – Кварацхелия ("ПСЖ"), Л. Мартинес ("Интер"), Ямаль ("Барселона").

Напомним, что в полуфиналах вылетели "Барселона" (6:7 против "Интера" по сумме двух матчей) и "Арсенал" (1:3 общий счёт против "ПСЖ").

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Финал между "Интером" и "ПСЖ" состоится 31 мая.