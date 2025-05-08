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Лучшие из лучших. УЕФА показал команду недели в Лиге Чемпионов
Посмотрим
Фото - Сайт УЕФА
УЕФА показал команду недели в Лиге Чемпионов.
В символическую сборную попали 3 футболиста "Барселоны" и по 4 футболиста "Интера" и "ПСЖ".
Команда выглядит так:
Зоммер ("Интер") – Мартин ("Барселона"), Ачерби ("Интер"), Маркиньос, Хакими (оба – "ПСЖ") – Руис ("ПСЖ"), Де Йонг ("Барселона"), Барелла ("Интер") – Кварацхелия ("ПСЖ"), Л. Мартинес ("Интер"), Ямаль ("Барселона").
Introducing your Team of the Week! ✨@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/qmmdreUONv— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 8, 2025
Напомним, что в полуфиналах вылетели "Барселона" (6:7 против "Интера" по сумме двух матчей) и "Арсенал" (1:3 общий счёт против "ПСЖ").
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Финал между "Интером" и "ПСЖ" состоится 31 мая.
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