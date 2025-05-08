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Доннарумма высказался о финале Лиги чемпионов
Я выйду против многих своих товарищей по сборной (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма поделился своими ожиданиями накануне финального матча Лиги чемпионов, в котором 31 мая его команда сыграет с "Интером".
"Я выйду против многих своих товарищей по сборной. Мне придется встретиться с моими старыми друзьями, а также с бывшим тренером вратарей Спинелли, голос которого я слышу до сих пор".
Кроме этого, Доннарумма отметил игру своего коллеги по амплуа из "Интера" Яна Зоммера в полуфинальном матче против "Барселоны". "Я видел матч. Он был замечательный", - сказал голкипер "ПСЖ".
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