Доннарумма высказался о финале Лиги чемпионов

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма поделился своими ожиданиями накануне финального матча Лиги чемпионов, в котором 31 мая его команда сыграет с "Интером".

"Я выйду против многих своих товарищей по сборной. Мне придется встретиться с моими старыми друзьями, а также с бывшим тренером вратарей Спинелли, голос которого я слышу до сих пор".

Кроме этого, Доннарумма отметил игру своего коллеги по амплуа из "Интера" Яна Зоммера в полуфинальном матче против "Барселоны". "Я видел матч. Он был замечательный", - сказал голкипер "ПСЖ".