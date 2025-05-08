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Доннарумма высказался о финале Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Я выйду против многих своих товарищей по сборной (с)

Доннарумма высказался о финале Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма поделился своими ожиданиями накануне финального матча Лиги чемпионов, в котором 31 мая его команда сыграет с "Интером".

"Я выйду против многих своих товарищей по сборной. Мне придется встретиться с моими старыми друзьями, а также с бывшим тренером вратарей Спинелли, голос которого я слышу до сих пор".

Кроме этого, Доннарумма отметил игру своего коллеги по амплуа из "Интера" Яна Зоммера в полуфинальном матче против "Барселоны". "Я видел матч. Он был замечательный", - сказал голкипер "ПСЖ".

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Интер (Милан) Пари Сен-Жермен Джанлуиджи Доннарумма
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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