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Проявили гостеприимство ещё до матча. Фанаты ПСЖ на матче Лиги Чемпионов вывесили баннер, адресованный Арсеналу. ФОТО

Лига Чемпионов

Они подготовились ко всему

Проявили гостеприимство ещё до матча. Фанаты ПСЖ на матче Лиги Чемпионов вывесили баннер, адресованный Арсеналу. ФОТО

Getty Images/Global Images Ukraine

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Фанаты "ПСЖ" на матче Лиги Чемпионов вывесили баннер, адресованный "Арсеналу".

На плакате были достопримечательности Парижа и надпись ""Арсенал" проваливается в самый важный момент с 2006 года". Так болельщики, намекнули, что "Арсенал" проиграл финал 2005/06 "Барселоне", а после не попал даже в финал.

Отдельно ультрасы ПСЖ вынесли и вингера "Арсенала" Букайо Саку.

"Сака? Больше похож на Антони с Temu (китайскую подделку Антони)", - написали болельщики.

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Напомним, что "ПСЖ" обыграл "Арсенал" со счётом 2:1 и по сумме двух матчей вышел в финал.

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Опубликовал: Владислав Прийменко
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