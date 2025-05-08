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Проявили гостеприимство ещё до матча. Фанаты ПСЖ на матче Лиги Чемпионов вывесили баннер, адресованный Арсеналу. ФОТО
Они подготовились ко всему
Getty Images/Global Images Ukraine
Фанаты "ПСЖ" на матче Лиги Чемпионов вывесили баннер, адресованный "Арсеналу".
На плакате были достопримечательности Парижа и надпись ""Арсенал" проваливается в самый важный момент с 2006 года". Так болельщики, намекнули, что "Арсенал" проиграл финал 2005/06 "Барселоне", а после не попал даже в финал.
Отдельно ультрасы ПСЖ вынесли и вингера "Арсенала" Букайо Саку.
"Сака? Больше похож на Антони с Temu (китайскую подделку Антони)", - написали болельщики.
PSG Ultras are ready for tonight ???? pic.twitter.com/HXig82w6Hw— Mod (@CFCMods) May 7, 2025
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Напомним, что "ПСЖ" обыграл "Арсенал" со счётом 2:1 и по сумме двух матчей вышел в финал.
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