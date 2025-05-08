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Испанские СМИ отправили запрос в УЕФА по судейству Марчиняка. Ассоциация дала ответ
Никто не сомневался
фото - Getty Images
Испанские СМИ отправили запрос в УЕФА по судейству Шимона Марчиняка в матче "Интера" против "Барселоны".
Ассоциация заявила, что несмотря на жалобы "Барселоны", никаких проблем с польским арбитром после матча не было.
Также близкое окружение арбитра заявило, что никаких комментариев Марчиняк не давал. В УЕФА это не принято, особенно после матча.
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Напомним, что у "Барселоны" были претензии к судейству после ответного матча с "Интером".
К слову "Интер" обыграл "Барселону" со счётом 4:3 и прошёл в финал Лиги Чемпионов.
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