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Победитель уже известен? В Мюнхене на финалах Лиги Чемпионов установилась необычная традиция

Лига Чемпионов

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Победитель уже известен? В Мюнхене на финалах Лиги Чемпионов установилась необычная традиция

uefa.com

Новина українською

В Мюнхене на финалах Лиги Чемпионов установилась необычная традиция.

Когда в городе проходили финалы Лиги Чемпионов / Кубка Чемпионов, то побеждали команды, которые ни разу до этого не брали "ушастого".

Так случилось четырежды – столько же раз проходил финал в Мюнхене.

  • 1978/79: "Ноттингем Форест" (Англия) - "Мальмё" (Швеция) - 1:0 (Кубок Европейских Чемпионов);
  • 1992/93: "Олимпик Марсель" (Франция) - "Милан" (Италия) - 1:0 (Лига Чемпионов УЕФА);
  • 1996/97: "Боруссия Дортмунд" (Германия) - "Ювентус" (Италия) - 3:1 (Лига Чемпионов УЕФА);
  • 2011/12: "Бавария" (Германия) - "Челси" (Англия) - 1:1 (пен. 3:4) (Лига Чемпионов УЕФА)

Среди нынешних финалистов, "ПСЖ" ни разу не выигрывал Лигу Чемпионов. "Интер" же побеждал трижды в турнире.

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Напомним, что финал турнира состоится 31 мая.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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