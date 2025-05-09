  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Сумасшествие! В сезоне 2025/26 от Англии сыграет 6 команд в Лиге Чемпионов

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сумасшествие! В сезоне 2025/26 от Англии сыграет 6 команд в Лиге Чемпионов

Лига Чемпионов

Невероятно

Сумасшествие! В сезоне 2025/26 от Англии сыграет 6 команд в Лиге Чемпионов

uefa.com

Новина українською

В сезоне 2025/26 от Англии сыграет 6 команд в Лиге Чемпионов.

Это стало возможным после прохода в финал Лиги Европы "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед". Обе команды занимают свои места в нижней десятке и напрямую в еврокубки не проходят. Но победа в Лиге Европы сможет обеспечить одну из них в следующем сезоне Лигой Чемпионов.

Англия, благодаря наибольшему количеству набранных очков в сезоне, получила дополнительное место в Лиге Чемпионов. ТОП-5 команд и один из победителей Лиги Европы начнут еврокубковый сезон в элитном турнире.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В данный момент, в Англии только "Ливерпуль" гарантировал себе место в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.

К слову, в таблице АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает 15-е место с 39-ю очками. "Тоттенхэм" - 16-й с 38-ю баллами.

По теме
yellow-arrow
Доннарумма высказался о финале Лиги чемпионов
yellow-arrow
Победитель уже известен? В Мюнхене на финалах Лиги Чемпионов установилась необычная традиция
yellow-arrow
Испанские СМИ отправили запрос в УЕФА по судейству Марчиняка. Ассоциация дала ответ
Лига чемпионов АПЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости