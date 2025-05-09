Сумасшествие! В сезоне 2025/26 от Англии сыграет 6 команд в Лиге Чемпионов

В сезоне 2025/26 от Англии сыграет 6 команд в Лиге Чемпионов.

Это стало возможным после прохода в финал Лиги Европы "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед". Обе команды занимают свои места в нижней десятке и напрямую в еврокубки не проходят. Но победа в Лиге Европы сможет обеспечить одну из них в следующем сезоне Лигой Чемпионов.

Англия, благодаря наибольшему количеству набранных очков в сезоне, получила дополнительное место в Лиге Чемпионов. ТОП-5 команд и один из победителей Лиги Европы начнут еврокубковый сезон в элитном турнире.

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В данный момент, в Англии только "Ливерпуль" гарантировал себе место в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.

К слову, в таблице АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает 15-е место с 39-ю очками. "Тоттенхэм" - 16-й с 38-ю баллами.