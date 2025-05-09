Объявлен лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Голкипера "Интера" Янн Зоммер признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Конкурировал с 36-летним швейцарцем за победу в этой номинации защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими.

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Напомним, Зоммер совершил семь сейвов в матче "Интера" против "Барселоны" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (4:3 в дополнительное время), и помог "нерадзурри" выйти в финал турнира.

Решающий поединок за титул "Интер" проведет с "ПСЖ", 31 мая.