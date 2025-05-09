Арсен Венгер высказался о невыходе Арсенала в финал Лиги Чемпионов

Арсен Венгер высказался о вылете "Арсенала" в полуфинале Лиги чемпионов от "Пари Сен-Жермен".

"Мы увидели совсем другой "ПСЖ". Это была не та команда, что контролирует мяч и демонстрирует блестящий футбол. Нет, они достигли этого успеха благодаря надежной обороне и контратакам. Они были лучше "Арсенала", поскольку у них было больше моментов и они не были по-настоящему в опасности. Да, возможно, им где-то повезло, но именно по итогам двух матчей, я бы сказал, что "ПСЖ" был лучше "Арсенала", так что я поздравляю их с этим достижением".