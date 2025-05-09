  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Арсен Венгер высказался о невыходе Арсенала в финал Лиги Чемпионов

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсен Венгер высказался о невыходе Арсенала в финал Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Легендарный экс-тренер "канониров" дал свою оценку

Арсен Венгер высказался о невыходе Арсенала в финал Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Арсен Венгер высказался о вылете "Арсенала" в полуфинале Лиги чемпионов от "Пари Сен-Жермен".

"Мы увидели совсем другой "ПСЖ". Это была не та команда, что контролирует мяч и демонстрирует блестящий футбол. Нет, они достигли этого успеха благодаря надежной обороне и контратакам. Они были лучше "Арсенала", поскольку у них было больше моментов и они не были по-настоящему в опасности. Да, возможно, им где-то повезло, но именно по итогам двух матчей, я бы сказал, что "ПСЖ" был лучше "Арсенала", так что я поздравляю их с этим достижением".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что ранее Арсен Венгер озвучил идею о том, что победитель Лиги Европы не должен получать путевку в Лигу чемпионов, поскольку таким образом от одной ассоциации в турнир может отобраться очень много команд.

Читайте такжеСумасшествие! В сезоне 2025/26 от Англии сыграет 6 команд в Лиге Чемпионов
По теме
yellow-arrow
Легендарный экс-полузащитник Интера поделился своими мыслями относительно финала Лиги чемпионов
yellow-arrow
Объявлен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Сумасшествие! В сезоне 2025/26 от Англии сыграет 6 команд в Лиге Чемпионов
Арсен Венгер Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
beIN SPORTS
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости