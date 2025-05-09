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Арсен Венгер высказался о невыходе Арсенала в финал Лиги Чемпионов
Легендарный экс-тренер "канониров" дал свою оценку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Арсен Венгер высказался о вылете "Арсенала" в полуфинале Лиги чемпионов от "Пари Сен-Жермен".
"Мы увидели совсем другой "ПСЖ". Это была не та команда, что контролирует мяч и демонстрирует блестящий футбол. Нет, они достигли этого успеха благодаря надежной обороне и контратакам. Они были лучше "Арсенала", поскольку у них было больше моментов и они не были по-настоящему в опасности. Да, возможно, им где-то повезло, но именно по итогам двух матчей, я бы сказал, что "ПСЖ" был лучше "Арсенала", так что я поздравляю их с этим достижением".
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Напомним, что ранее Арсен Венгер озвучил идею о том, что победитель Лиги Европы не должен получать путевку в Лигу чемпионов, поскольку таким образом от одной ассоциации в турнир может отобраться очень много команд.
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