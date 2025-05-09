Легендарный экс-полузащитник Интера поделился своими мыслями относительно финала Лиги чемпионов

Наставник Руслана Малиновского в "Дженоа" и бывший полузащитник "Интера" Патрик Виейра признался, что посетит "Альянц Арену" на финал Лиги чемпионов между "Интером" и "ПСЖ". Француз имеет основания радоваться за обе команды.

"В детстве я переехал в Париж и сразу начал симпатизировать "ПСЖ", был их фанатом. Я вспоминаю Рая, Жинола, Веа. Но во мне есть и частичка "Интера". Я провел в Милане три с половиной года – это был замечательный период.

Я считаю, что "Интер" заслуживает победы, учитывая все, что команда сделала за последние годы. Но и "ПСЖ", который решился отпустить одного из трех лучших игроков мира, Мбаппе, тоже дошел до финала. Что бы ни случилось – я буду счастлив", – сказал Виейра.