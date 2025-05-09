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Энрике: Если какая-то команда и заслуживает победы в Лиге чемпионов, то это ПСЖ
Тренер ПСЖ высказался о финальном поединке ЛЧ против Интера
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике поделился своими мыслями накануне финального матча Лиги чемпионов против миланского "Интера", который состоится 31 мая в Мюнхене.
"Это будет первый финал Лиги чемпионов с болельщиками. Без них это не совсем финал. Если какая-то команда и заслуживает победы, то это "Пари Сен-Жермен". Я знаю, что клуб был основан в год моего рождения. Будем надеяться, что эта связь подтвердится, и мы сможем выиграть Лигу чемпионов.
Мы постараемся быть первыми. Когда наступают праздники, нет ничего прекраснее, чем что-то подарить людям благодаря нашей работе. Мы постараемся сделать это вишенкой на торте. Команда и болельщики заслуживают этого. Мы заслужили шанс сыграть в этом финале", - сказал специалист.
Напомним, что матч "ПСЖ" - "Интер" состоится 31 мая в 22:00 по Киеву.
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