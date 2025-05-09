Энрике: Если какая-то команда и заслуживает победы в Лиге чемпионов, то это ПСЖ

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике поделился своими мыслями накануне финального матча Лиги чемпионов против миланского "Интера", который состоится 31 мая в Мюнхене.

"Это будет первый финал Лиги чемпионов с болельщиками. Без них это не совсем финал. Если какая-то команда и заслуживает победы, то это "Пари Сен-Жермен". Я знаю, что клуб был основан в год моего рождения. Будем надеяться, что эта связь подтвердится, и мы сможем выиграть Лигу чемпионов.

Мы постараемся быть первыми. Когда наступают праздники, нет ничего прекраснее, чем что-то подарить людям благодаря нашей работе. Мы постараемся сделать это вишенкой на торте. Команда и болельщики заслуживают этого. Мы заслужили шанс сыграть в этом финале", - сказал специалист.