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Президент ПСЖ оплатит поездку на финал Лиги чемпионов для всех 600 сотрудников клуба

Лига Чемпионов

Клуб везет всех работников на финал ЛЧ

Президент ПСЖ оплатит поездку на финал Лиги чемпионов для всех 600 сотрудников клуба

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Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи решил оплатить поездку и билеты на финал Лиги чемпионов для всех 600 сотрудников клуба. Об этом сообщает L'Equipe.

Этот сезон стал лишь вторым в истории "ПСЖ", когда команда вышла в финал самого престижного клубного турнира Европы. Чтобы каждый, кто работал ради этого момента и смог стать свидетелем исторического события, Аль-Хелаифи взял на себя все расходы.

"Все наши сотрудники будут иметь возможность принять участие в финальной миссии в Мюнхене вместе с нашей командой", - заявил президент "ПСЖ".

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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