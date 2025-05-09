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Президент ПСЖ оплатит поездку на финал Лиги чемпионов для всех 600 сотрудников клуба
Клуб везет всех работников на финал ЛЧ
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи решил оплатить поездку и билеты на финал Лиги чемпионов для всех 600 сотрудников клуба. Об этом сообщает L'Equipe.
Этот сезон стал лишь вторым в истории "ПСЖ", когда команда вышла в финал самого престижного клубного турнира Европы. Чтобы каждый, кто работал ради этого момента и смог стать свидетелем исторического события, Аль-Хелаифи взял на себя все расходы.
"Все наши сотрудники будут иметь возможность принять участие в финальной миссии в Мюнхене вместе с нашей командой", - заявил президент "ПСЖ".
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