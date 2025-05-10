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Проанализировал. Грозный назвал причины неудачи Барселоны в противостоянии с Интером

Лига Чемпионов
Обновлено

Все банально?

Проанализировал. Грозный назвал причины неудачи Барселоны в противостоянии с Интером

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Интер" одолел "Барселону" (4:3). Украинский тренер Вячеслав Грозный проанализировал матч, разобрав почему произошло именно так.

"Я попробую проанализировать с холодной головой, хотя отойти от такого противостояния очень сложно, поскольку я поклонник философии "Барселоны". Я смотрю все матчи этой команды еще со времен Хосепа Гвардиолы.

С приходом на пост главного тренера Ганса-Дитера Флика каталонцы продолжают развиваться. В команде много молодых футболистов, и по сравнению с "Интером", они только набираются опыта. При этом я не помню, чтобы команда в полуфинале Лиги чемпионов забила шесть мячей и не прошла в финал. В обоих матчах владение мячом испанской команды было 72%, вдвое большее количество ударов в створ ворот

Причины поражения "Барселоны" банальны: низкая реализация и простые ошибки в обороне, и снова это во многом из-за нехватки опыта молодых футболистов. Впрочем, не стоит забывать и об игроках итальянской команды. Классным в двух матчах был Дензел Дюмфрис, не говоря уже о Яне Зомммере, который стал, наверное, героем противостояния.

На мой взгляд, испанцы должны были победить, исходя из всех соображений, но футбол часто бывает непредсказуемым. "Барселона" эмоционально была лучше, а "Интер“ более организованным и надежным. Они знали, чего хотят. Благодаря классной средней линии, где действуют такие исполнители, как Николо Барела, Хакан Чалханоглу и Генрих Мхитарян, итальянцы сумели навязать свой футбол.

А вот "Барсе", на мой взгляд, явно не хватило Роберта Левандовски. Уверен, что он бы где-то проткнул мяч в ворота. Ферран Торрес во втором матче провалил игру. Кстати, до забитого мяча я и Рафинью не видел. Да и травмы подкосили испанцев, у которых, кроме польского нападающего, в лазарете были Алехандро Бальде и Жюль Кюнде.

Итальянцы понимали, что у соперника на флангах обороны играют не основные футболисты, поэтому туда и давили, что дало результат. Но если бы Араухо в третьем пропущенном мяче занял правильную позицию, то дополнительного времени не было бы. Хотя нельзя сказать, что и "Интер" не заслуживал победы", - сказал тренер.

В финале Лиги чемпионов "Интер" будет противостоять "ПСЖ". Этот поединок состоится 31-го мая.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
10.05.2025 в 18:04
Я пам'ятаю "барселонський" футбол ужгородської "Говерли" під його керівництвом...
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
10.05.2025 в 18:04
Я пам'ятаю "барселонський" футбол ужгородської "Говерли" під його керівництвом...
Ответить
0
0

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