Почему лондонцы не смогли пробраться в финал ЛЧ? Грозный разобрал поединок ПСЖ против Арсенала

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" победил "Арсенал" (2:1). Украинский тренер Вячеслав Грозный разобрал, почему лондонцам не удалось добиться успеха.

"На мой взгляд, "Арсенал" в нынешнем сезоне имел цель добиться успеха на всех фронтах. Каждый тренер такого бы захотел. И это нормально, ведь у «канониров» было два равноценных состава. Они долгое время составляли конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за первое место в АПЛ. И они успешно выступали в Лиге чемпионов. О силе этой команды говорил даже тот факт, что "Арсенал" прошел "Реал" без номинальных нападающих. Но когда пошло много травм среди основных футболистов, машина начала давать сбои. Особенно это начало сказываться, когда выбыл из строя защитник Магальяйнс Габриэл. На нем были все стандарты. И статистка говорит, что "Арсенал" стал намного меньше забивать после этого компонента игры. Давно травмированы Кай Хаверц, Габриэл Жезус. Первый матч против "ПСЖ" пропускал Томас Парти, а Микеля Мерино пришлось из полузащиты опускать в центр обороны.

Отмечу, что в первом поединке "Арсенал" не должен был проигрывать, но реализация англичан, что дома, что на выезде оставляла желать лучшего. При этом, кто думал, что Джанлуиджи Доннарумма будет все тянуть.

"ПСЖ" действовал рационально. Им не нужен был контроль мяча. Команда Луиса Энрике классно умеет переходить из обороны в атаку, имея в своем составе группу реактивных исполнителей, таких, как Хвича Кварацхелия, Осман Дембеле, Брэдли Барколя, Десир Дуэ. У них даже перебор группы атаки, поэтому они без проблем могли усиливать игру, чего не скажешь об "Арсенале".

Считаю, что в Лондоне закономерным итогом должна была быть ничья. А в парижском матче хозяева оказались свежее. Почему? Да потому что опять же, из-за травм только Микель Артета не дал отдохнуть своим основным футболистам в чемпионате, поскольку команда начала терять очки в АПЛ и уже на хвосте "Манчестер Сити", "Ньюкасл", "Челси“...", - сказал тренер.