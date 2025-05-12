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Форвард Фиорентины может перейти в МЮ, но если клуб квалифицируется в Лигу чемпионов
Манчестер Юнайтед нацелился на Мойзе Кина
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Фиорентины" Мойзе Кину. Об этом сообщает Sky Sport.
По информации источника, 25-летний итальянский форвард имеет в своем контракте с "фиалками" клаусулу, которая позволит ему покинуть клуб за 50 миллионов евро в период с 1 по 15 июля 2025 года.
Сам Мойзе Кин готов рассмотреть возможность перехода в "Манчестер Юнайтед", но при одном важном условии: "красные дьяволы" должны победить лондонский "Тоттенхэм" в финале Лиги Европы и, таким образом, квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.
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