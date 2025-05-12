  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Форвард Фиорентины может перейти в МЮ, но если клуб квалифицируется в Лигу чемпионов

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Фиорентины может перейти в МЮ, но если клуб квалифицируется в Лигу чемпионов

Лига Чемпионов

Манчестер Юнайтед нацелился на Мойзе Кина

Форвард Фиорентины может перейти в МЮ, но если клуб квалифицируется в Лигу чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Фиорентины" Мойзе Кину. Об этом сообщает Sky Sport.

По информации источника, 25-летний итальянский форвард имеет в своем контракте с "фиалками" клаусулу, которая позволит ему покинуть клуб за 50 миллионов евро в период с 1 по 15 июля 2025 года.

Сам Мойзе Кин готов рассмотреть возможность перехода в "Манчестер Юнайтед", но при одном важном условии: "красные дьяволы" должны победить лондонский "Тоттенхэм" в финале Лиги Европы и, таким образом, квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Читайте такжеИгрок МЮ рискует лишиться роскошного автомобиля стоимостью 350 тысяч фунтов из-за проблем со страховкой
По теме
yellow-arrow
В том числе и Де Дзерби. Определились еще два участника Лиги чемпионов от французской Лиги 1
yellow-arrow
Почему лондонцы не смогли пробраться в финал ЛЧ? Грозный разобрал поединок ПСЖ против Арсенала
yellow-arrow
Проанализировал. Грозный назвал причины неудачи Барселоны в противостоянии с Интером
Фиорентина (Флоренция) Манчестер Юнайтед Мойзе Кин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sky-sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости