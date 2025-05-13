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Стало известно, кто рассудит финал Лиги чемпионов-2025

Лига Чемпионов

Надежда для "Интера"?

Стало известно, кто рассудит финал Лиги чемпионов-2025

Фото - www.uefa.com

Новина українською

Румын Иштван Ковач был назначен главным арбитром финала Лиги чемпионов между "Интером" и "ПСЖ", который состоится 31 мая.

40-летний Ковач регулярно обслуживает матчи румынской Суперлиги, а в финале ему будут ассистировать соотечественники Михай Марика и Ференц Туньоги. Четвертый арбитр – португалец Жоау Пиньейру, а за VAR будут отвечать нидерландец Денис Йохан Хиглер и румын Кетелин Сорин Попа.

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Для Ковача это будет первый финал Лиги чемпионов, но не первый финал еврокубка в целом. В прошлом сезоне он судил финал Лиги Европы, в котором "Аталанта" разгромила "Байер" (3:0), а также первый финал Лиги конференций в 2022-м – тогда "Рома" победила "Фейенорд" (1:0). Интересно, что в каждом из них побеждала итальянская команда.

В этом розыгрыше ЛЧ Ковач провел 7 матчей, в том числе игру "Интера" против "Арсенала" (1:0), а также два поединка с участием "ПСЖ" – поражение от "Баварии" (0:1) в группе и победу над "Ливерпулем" в серии пенальти на "Энфилде" в 1/8 финала.

Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене".

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алексей Полищук
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