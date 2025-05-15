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Количество возможных евротурниров, в которых в следующем сезоне может участвовать Динамо, сократилось до двух

Лига Чемпионов

Теперь у киевлян двойная мотивация

Количество возможных евротурниров, в которых в следующем сезоне может участвовать Динамо, сократилось до двух

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Количество возможных евротурниров, в которых в следующем сезоне может участвовать "Динамо", сократилось до двух.

  • В случае, если "Динамо" победит в Чемпионате Украины - клуб попадет в квалификацию Лиги Чемпионов.
  • В противном случае, если "Динамо" займет второе место - клуб попадет в квалификацию Лиги Конференций.

Клуб из-за поражения в Кубке Украины потерял шансы попасть в Лигу Европы. Однако, "Динамо" сможет принять участие в еврокубке, если проиграет один из квалификационных раундов Лиги Чемпионов.

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Напомним, что "Шахтер", благодаря победе в Кубке Украины, гарантировал себе попадание в Лигу Европы. Однако, чтобы напрямую выйти в группу, нужно чтобы выполнились три условия.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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