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Количество возможных евротурниров, в которых в следующем сезоне может участвовать Динамо, сократилось до двух
Теперь у киевлян двойная мотивация
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Количество возможных евротурниров, в которых в следующем сезоне может участвовать "Динамо", сократилось до двух.
- В случае, если "Динамо" победит в Чемпионате Украины - клуб попадет в квалификацию Лиги Чемпионов.
- В противном случае, если "Динамо" займет второе место - клуб попадет в квалификацию Лиги Конференций.
Клуб из-за поражения в Кубке Украины потерял шансы попасть в Лигу Европы. Однако, "Динамо" сможет принять участие в еврокубке, если проиграет один из квалификационных раундов Лиги Чемпионов.
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Напомним, что "Шахтер", благодаря победе в Кубке Украины, гарантировал себе попадание в Лигу Европы. Однако, чтобы напрямую выйти в группу, нужно чтобы выполнились три условия.
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