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Тренер Пари Сен-Жермен - о финале ЛЧ: Это будет великолепное зрелище

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Специалист высказался о соперниках

Тренер Пари Сен-Жермен - о финале ЛЧ: Это будет великолепное зрелище

Фото - UEFA.com

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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с "Интером".

"Интер" - команда, которая годами играет на высоком уровне, с тренером и основной группой игроков, которые очень сплочены и играют иначе, чем многие другие команды.

Они могут защищаться высоко или глубоко, и это создает различные вариации в их игре в прессинге, но для меня это настоящая команда. Каждый выполняет свою работу на благо группы. У них есть хорошие индивидуальные игроки и они точно знают, что должны делать.

Я думаю, что это будет очень открытый финал, очень конкурентный, отличный матч, который будет интересным не только для болельщиков обоих клубов, но и для всех любителей футбола. Мне очень нравится, как играет "Интер": они любят атаковать и ставят много игроков на позиции для этого. Это будет великолепное зрелище", - сказал Энрике.

Добавим, что матч "ПСЖ" - "Интер" стартует 31 мая в 22:00 по Киеву.

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Интер (Милан) Луис Энрике Пари Сен-Жермен
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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