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Динамо потеряло даже теоретические шансы на посев в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. Соперника выберут среди статусных
Киевляне гарантированно будут участвовать в жеребьевке как участник пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Как чемпион Украины "Динамо" в сезоне 2025/26 сыграет в Лиге чемпионов. Свой путь киевляне начнут со второго квалификационного раунда ветки чемпионов, а на пути к основному этапу самого престижного клубного турнира Европы придется пройти трех соперников.
Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов "Динамо" точно будет в посеве. То есть сыграет с менее статусным соперником (весь список потенциальных соперников еще не определился). И вот только что стало известно, что у "Динамо" точно не будет посева в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов – соперника будут выбирать среди статусных участников этапа.
Всего мест в посеве третьего квалификационного раунда – шесть. Выше "Динамо" в рейтинге стоят "Црвена Звезда" (Сербия), "Слован" (Словакия), "Мидтьюлланн"/"Копенгаген" (Дания, чемпион определяется среди этих двух команд), "Ференцварош" (Венгрия), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Карабах" (Азербайджан), "Лудогорец" (Болгария). Следовательно, "Динамо" не попадает в посев и не имеет шансов в него попасть, даже если "Лудогорец" вылетит в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов (единственная команда с более высоким рейтингом, чем у "Динамо", которая начнет свой путь с первого квалификационного раунда).
Более того, "Динамо" (Киев) может опуститься на еще одну позицию в рейтинге участников третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в случае, если "Динамо" (Загреб) станет чемпионом Хорватии. Но это уже не влияет на посев чемпиона Украины – а только на список потенциальных соперников в третьем квалификационном раунде.
Сейчас в списке потенциальных соперников значатся:
- "Црвена Звезда" (Сербия);
- "Слован" (Словакия);
- "Мидтьюлланн"/"Копенгаген" (Дания);
- "Ференцварош" (Венгрия);
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
- "Карабах" (Азербайджан).
Если "Динамо" (Загреб) станет чемпионом Хорватии, в списке потенциальных соперников "Динамо" (Киев) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов оно заменит "Карабах".
Отметим, что "Динамо" (Киев) гарантированно будет участвовать в жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов – как участник игровой пары второго квалификационного раунда (жеребьевка третьего этапа отбора состоится до того, как будут сыграны матчи второго квалификационного раунда).
Еще добавим, что для выхода в основной этап любого из еврокубков "Динамо" нужно пройти одного соперника из трех.
Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов запланирована на 18-е июня, третьего квалификационного раунда – на 21-е июля 2025-го года.
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