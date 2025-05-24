Динамо потеряло даже теоретические шансы на посев в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. Соперника выберут среди статусных

Как чемпион Украины "Динамо" в сезоне 2025/26 сыграет в Лиге чемпионов. Свой путь киевляне начнут со второго квалификационного раунда ветки чемпионов, а на пути к основному этапу самого престижного клубного турнира Европы придется пройти трех соперников.

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов "Динамо" точно будет в посеве. То есть сыграет с менее статусным соперником (весь список потенциальных соперников еще не определился). И вот только что стало известно, что у "Динамо" точно не будет посева в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов – соперника будут выбирать среди статусных участников этапа.

Всего мест в посеве третьего квалификационного раунда – шесть. Выше "Динамо" в рейтинге стоят "Црвена Звезда" (Сербия), "Слован" (Словакия), "Мидтьюлланн"/"Копенгаген" (Дания, чемпион определяется среди этих двух команд), "Ференцварош" (Венгрия), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Карабах" (Азербайджан), "Лудогорец" (Болгария). Следовательно, "Динамо" не попадает в посев и не имеет шансов в него попасть, даже если "Лудогорец" вылетит в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов (единственная команда с более высоким рейтингом, чем у "Динамо", которая начнет свой путь с первого квалификационного раунда).

Более того, "Динамо" (Киев) может опуститься на еще одну позицию в рейтинге участников третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в случае, если "Динамо" (Загреб) станет чемпионом Хорватии. Но это уже не влияет на посев чемпиона Украины – а только на список потенциальных соперников в третьем квалификационном раунде.

Сейчас в списке потенциальных соперников значатся:

"Црвена Звезда" (Сербия);

"Слован" (Словакия);

"Мидтьюлланн"/"Копенгаген" (Дания);

"Ференцварош" (Венгрия);

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);

"Карабах" (Азербайджан).

Если "Динамо" (Загреб) станет чемпионом Хорватии, в списке потенциальных соперников "Динамо" (Киев) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов оно заменит "Карабах".

Отметим, что "Динамо" (Киев) гарантированно будет участвовать в жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов – как участник игровой пары второго квалификационного раунда (жеребьевка третьего этапа отбора состоится до того, как будут сыграны матчи второго квалификационного раунда).

Еще добавим, что для выхода в основной этап любого из еврокубков "Динамо" нужно пройти одного соперника из трех.

Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов запланирована на 18-е июня, третьего квалификационного раунда – на 21-е июля 2025-го года.