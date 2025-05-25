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Без представителей топ-чемпионатов. Определились все потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Нужно будет пройти три раунда
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Киевское "Динамо" как чемпион Украины стартует в Лиге чемпионов 2025/26. Киевляне начнут отбор со второго квалификационного раунда пути чемпионов. На пути к основному этапу Лиги чемпионов нужно пройти трех соперников. Если "Динамо" пройдет хотя бы одного соперника, то гарантирует себе основной этап Лиги конференций.
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"Динамо" будет сеяным при жеребьевке второго квалификационного раунда, не сеяным – при жеребьевке третьего квалификационного раунда. Статус при жеребьевке раунда плей-офф (посев - не посев) будет зависеть от рейтинга соперника в третьем квалификационном раунде.
Потенциальные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов 2025/26:
- "Риека" (Хорватия);
- "Жальгирис" (Литва);
- "Пафос" (Кипр);
- РФШ (Латвия);
- "Зрински" (Босния и Герцеговина);
- "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар);
- КуПС (Финляндия);
- "Нью-Сейнтс" (Уэльс);
- "Дрита" (Косово);
- "Брейдаблик" (Исландия);
- "Линфилд" (Северная Ирландия);
- "Будучность" (Черногория).
(в случае вылета в этом раунде квалификации "Динамо" переместится в третий квалификационный раунд Лиги Европы)
- "Копенгаген" (Дания);
- "Црвена Звезда" (Сербия);
- "Ференцварош" (Венгрия);
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
- "Слован" (Словакия);
- "Карабах" (Азербайджан).
(в случае вылета в этом раунде квалификации "Динамо" переместится в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы)
без посева:
- "Буде-Глимт" (Норвегия);
- "Копенгаген" (Дания);
- "Црвена Звезда" (Сербия);
- "Ференцварош" (Венгрия);
- "Селтик" (Шотландия);
с посевом:
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
- "Слован" (Словакия);
- "Базель" (Швейцария);
- "Карабах" (Азербайджан);
- "Штурм" (Австрия).
(в случае вылета в этом раунде квалификации "Динамо" переместится в основной этап Лиги Европы)
Первого соперника "Динамо" узнает уже 18-го июня.
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