  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Без представителей топ-чемпионатов. Определились все потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без представителей топ-чемпионатов. Определились все потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Нужно будет пройти три раунда

Без представителей топ-чемпионатов. Определились все потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" как чемпион Украины стартует в Лиге чемпионов 2025/26. Киевляне начнут отбор со второго квалификационного раунда пути чемпионов. На пути к основному этапу Лиги чемпионов нужно пройти трех соперников. Если "Динамо" пройдет хотя бы одного соперника, то гарантирует себе основной этап Лиги конференций.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Динамо" будет сеяным при жеребьевке второго квалификационного раунда, не сеяным – при жеребьевке третьего квалификационного раунда. Статус при жеребьевке раунда плей-офф (посев - не посев) будет зависеть от рейтинга соперника в третьем квалификационном раунде.

Потенциальные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов 2025/26:

второй квалификационный раунд ("Динамо" – в посеве):

  • "Риека" (Хорватия);
  • "Жальгирис" (Литва);
  • "Пафос" (Кипр);
  • РФШ (Латвия);
  • "Зрински" (Босния и Герцеговина);
  • "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар);
  • КуПС (Финляндия);
  • "Нью-Сейнтс" (Уэльс);
  • "Дрита" (Косово);
  • "Брейдаблик" (Исландия);
  • "Линфилд" (Северная Ирландия);
  • "Будучность" (Черногория).

(в случае вылета в этом раунде квалификации "Динамо" переместится в третий квалификационный раунд Лиги Европы)

третий квалификационный раунд ("Динамо" – вне посева):

  • "Копенгаген" (Дания);
  • "Црвена Звезда" (Сербия);
  • "Ференцварош" (Венгрия);
  • "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
  • "Слован" (Словакия);
  • "Карабах" (Азербайджан).

(в случае вылета в этом раунде квалификации "Динамо" переместится в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы)

раунд плей-офф (четвертый квалификационный раунд) (посев - не посев зависит от рейтинга соперника в третьем квалификационном раунде):

без посева:

  • "Буде-Глимт" (Норвегия);
  • "Копенгаген" (Дания);
  • "Црвена Звезда" (Сербия);
  • "Ференцварош" (Венгрия);
  • "Селтик" (Шотландия);

с посевом:

  • "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
  • "Слован" (Словакия);
  • "Базель" (Швейцария);
  • "Карабах" (Азербайджан);
  • "Штурм" (Австрия).

(в случае вылета в этом раунде квалификации "Динамо" переместится в основной этап Лиги Европы)

Первого соперника "Динамо" узнает уже 18-го июня.

По теме
yellow-arrow
Четыре команды. Определилась еврокубковая заявка Украины 2025/26: стартовые позиции, посев, гарантии
yellow-arrow
Динамо потеряло даже теоретические шансы на посев в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. Соперника выберут среди статусных
yellow-arrow
Карлос Алькарас назвал клуб, за который будет болеть в финале Лиги чемпионов
Лига чемпионов Динамо (Киев) Таблица коэффициентов
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости