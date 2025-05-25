Без представителей топ-чемпионатов. Определились все потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" как чемпион Украины стартует в Лиге чемпионов 2025/26. Киевляне начнут отбор со второго квалификационного раунда пути чемпионов. На пути к основному этапу Лиги чемпионов нужно пройти трех соперников. Если "Динамо" пройдет хотя бы одного соперника, то гарантирует себе основной этап Лиги конференций.

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"Динамо" будет сеяным при жеребьевке второго квалификационного раунда, не сеяным – при жеребьевке третьего квалификационного раунда. Статус при жеребьевке раунда плей-офф (посев - не посев) будет зависеть от рейтинга соперника в третьем квалификационном раунде.

Потенциальные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов 2025/26:

второй квалификационный раунд ("Динамо" – в посеве):

"Риека" (Хорватия);

"Жальгирис" (Литва);

"Пафос" (Кипр);

РФШ (Латвия);

"Зрински" (Босния и Герцеговина);

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар);

КуПС (Финляндия);

"Нью-Сейнтс" (Уэльс);

"Дрита" (Косово);

"Брейдаблик" (Исландия);

"Линфилд" (Северная Ирландия);

"Будучность" (Черногория).

(в случае вылета в этом раунде квалификации "Динамо" переместится в третий квалификационный раунд Лиги Европы)

третий квалификационный раунд ("Динамо" – вне посева):

"Копенгаген" (Дания);

"Црвена Звезда" (Сербия);

"Ференцварош" (Венгрия);

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);

"Слован" (Словакия);

"Карабах" (Азербайджан).

(в случае вылета в этом раунде квалификации "Динамо" переместится в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы)

раунд плей-офф (четвертый квалификационный раунд) (посев - не посев зависит от рейтинга соперника в третьем квалификационном раунде):

без посева:

"Буде-Глимт" (Норвегия);

"Копенгаген" (Дания);

"Црвена Звезда" (Сербия);

"Ференцварош" (Венгрия);

"Селтик" (Шотландия);

с посевом:

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);

"Слован" (Словакия);

"Базель" (Швейцария);

"Карабах" (Азербайджан);

"Штурм" (Австрия).

(в случае вылета в этом раунде квалификации "Динамо" переместится в основной этап Лиги Европы)

Первого соперника "Динамо" узнает уже 18-го июня.