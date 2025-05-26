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Французские власти готовятся к массовым беспорядкам накануне финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Победа или поражение ПСЖ может спровоцировать беспорядки

Французские власти готовятся к массовым беспорядкам накануне финала Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В субботу, 31 мая, все внимание будет приковано к Мюнхену, где состоится финал Лиги чемпионов между "Интером" и "ПСЖ", однако французские власти готовятся к напряженному вечеру и в Марселе.

Власти Марселя сообщили, что они уже начали координацию плана общественной безопасности, разработанного в соответствии с результатом субботнего вечера. Существуют опасения, что победа или поражение "ПСЖ" - может спровоцировать беспорядки в центре города.

Напомним, что 31 мая "Пари Сен-Жермен" может сбросить "Олимпик Марсель" с пьедестала единственного французского клуба, выигравшего Лигу чемпионов УЕФА.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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