Французские власти готовятся к массовым беспорядкам накануне финала Лиги чемпионов

В субботу, 31 мая, все внимание будет приковано к Мюнхену, где состоится финал Лиги чемпионов между "Интером" и "ПСЖ", однако французские власти готовятся к напряженному вечеру и в Марселе.

Власти Марселя сообщили, что они уже начали координацию плана общественной безопасности, разработанного в соответствии с результатом субботнего вечера. Существуют опасения, что победа или поражение "ПСЖ" - может спровоцировать беспорядки в центре города.

Напомним, что 31 мая "Пари Сен-Жермен" может сбросить "Олимпик Марсель" с пьедестала единственного французского клуба, выигравшего Лигу чемпионов УЕФА.