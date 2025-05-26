Индзаги - о финале Лиги чемпионов: Этот матч будет очень важным для нас

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался о важности победы в финале Лиги чемпионов против "ПСЖ".

"Мы очень довольны тем, что второй раз за последние три года сыграем в финале Лиги чемпионов. Это награда за наш упорный труд. Опыт матча с "Манчестер Сити" был очень важным, и сейчас мы уже совсем другая команда, чем несколько лет назад. Мы стали лучше и более опытными. Путь к финалу был очень тяжелым, ведь мы должны были сыграть четыре чрезвычайно интенсивных матча с "Барселоной" и "Баварией".

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"Мы знаем, что это будет очень важный финал, и мы отчаянно стремимся сделать наших болельщиков очень счастливыми. "ПСЖ" является очень сильной командой, которой руководит замечательный тренер. Они имеют талантливых игроков, а также очень организована, поэтому мы должны сыграть идеально, чтобы попытаться выиграть титул", — добавил Индзаги.

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Напомним, что финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене в субботу, 31-го мая. Этот матч традиционно начнется в 22:00 по киевскому времени.