"Он является примером для команды". Тренер Интера подбодрил капитана команды перед финалом Лиги чемпионов

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги очень высоко оценивает спортивную этику Лаутаро Мартинеса.

"У меня отличная команда, в которой футболисты всегда стремятся демонстрировать высокий уровень игры. Мне повезло иметь игроков, которые всегда остаются благоразумными и живут в настоящем моменте. Наш капитан — пример для всех нас. Видеть его стремление ежедневно на поле и за его пределами — это большой стимул для всех, не только для его партнеров по команде, но и для нас, тренерского штаба. Он является очень важным игроком".