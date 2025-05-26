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"Он является примером для команды". Тренер Интера подбодрил капитана команды перед финалом Лиги чемпионов
Лучший бомбардир клуба в этом турнире
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги очень высоко оценивает спортивную этику Лаутаро Мартинеса.
"У меня отличная команда, в которой футболисты всегда стремятся демонстрировать высокий уровень игры. Мне повезло иметь игроков, которые всегда остаются благоразумными и живут в настоящем моменте. Наш капитан — пример для всех нас. Видеть его стремление ежедневно на поле и за его пределами — это большой стимул для всех, не только для его партнеров по команде, но и для нас, тренерского штаба. Он является очень важным игроком".
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В этой кампании Лиги чемпионов Лаутаро Мартинес забил 9 голов и отдал 2 ассиста в 13 матчах за "Интер". Всего на его счету 22 гола и 7 ассистов в 48 матчах на клубном уровне в текущем сезоне.
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