Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Финалы ЛЧ и ЛК плюс плей-офф за право участия в УПЛ. Расписание футбола на 26 мая – 1 июня
График топ-матчей
Getty Images / Global Images Ukraine
Клубный сезон-2024/25 подходит к концу. На этой неделе нас ждут всего шесть действительно крутых матчей, два из них идут с громкой приставкой "топ".
Среда, 28 мая
"Челси" близок к своему первому трофею в эпоху Боули-Эгбали. Тем не менее, Антони и компания – точно против. "Бетис" будет не просто грызть газон, а контратаковать, кусать оборону лондонцев и сражаться за кубок.
- 22:00. "Бетис" – "Челси". Лига конференций. Megogo
Четверг, 29 мая
Согласно регламенту соревнований чемпионата Украины, 13-я и 14-я команды по итогам кампании проведут два матча с 4-й и 3-й командами Первой лиги за право участия в следующем сезоне УПЛ. Пары стыковых матчей уже определены, как и даты поединков. Интрига в Чемпионской группе Первой Лиги держалась до финального свистка. В результате сформировались следующие пары:
- 15:30. "Кудривка" – "Ворскла". Плей-офф УПЛ. УПЛ ТВ
- 18:00. "Левый берег" – "Металлист 1925". Плей-офф УПЛ. УПЛ ТВ
Пятница, 30 мая
После 4 туров группового этапа женской Лиги наций наша сборная возглавляет квартет с 10 очками. Чехия дышит в спину с 7 баллами, Албания навязывает конкуренцию (6), хорватки идут на дне турнирной таблицы.
- 20:00. Украина (ж) – Албания (ж). Лига наций. N/A
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Суббота, 31 мая
Главный матч клубного европейского сезона – это, конечно же, финал Лиги чемпионов. В этом году в борьбе за "ушастый" трофей в решающем поединке сойдутся "Пари Сен-Жермен" и миланский "Интер". Противостояние двух стилей, двух разных футбольных подходов – такие матчи пропускать нельзя, они вписываются прямиком в историю.
- 22:00. "ПСЖ" – "Интер". Лига чемпионов. Megogo
Воскресенье, 1 июня
А завершат неделю ответные поединки плей-офф за право участия в УПЛ.
- 13:00. "Ворскла" – "Кудривка". Плей-офф УПЛ. УПЛ ТВ
- 15:30. "Металлист 1925" – "Левый берег". Плей-офф УПЛ. УПЛ ТВ
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