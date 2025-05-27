Лидер Интера уверен, что команда сделала выводы после поражения от Ман Сити в финале ЛЧ 

Хакан Чалханоглу считает, что "Интер" сделал выводы после поражения в финале Лиги чемпионов от "Манчестер Сити" в 2023-м году, поэтому в матче против "Пари Сен-Жермен" команда будет действовать лучше и иначе.

"После того матча с "Ман Сити" у нас было время поработать над некоторыми вещами и улучшить их. Теперь у нас больше опыта, и, как по мне, команда очень выросла. Мы продемонстрировали свой менталитет во многих матчах, особенно в Лиге чемпионов, когда выбили "Барселону" и "Баварию" – две фантастические команды. Мы отдавали сердце на поле, и, думаю, это наш главный секрет.

Мы сплочены, даже несмотря на боль от потери чемпионства. Мы играли очень хорошо, и при таком количестве матчей проиграть лишь одно очко – это больно. Но мы должны смотреть вперед и рады, что вышли в финал Лиги чемпионов. Поражение болит, особенно на следующий день, но такие моменты помогают расти. У нас есть второй шанс выиграть финал, и мы хотим довести дело до конца – понимая, что "ПСЖ" очень сильный соперник", – сказал Чалханоглу.