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Весь Марсель за Интер: Французские фанаты поддерживают нерадзурри в финале ЛЧ против ПСЖ

Лига Чемпионов

Это безумие (с)

Весь Марсель за Интер: Французские фанаты поддерживают нерадзурри в финале ЛЧ против ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пока "Пари Сен-Жермен" готовится к одному из важнейших матчей в своей истории - финалу Лиги чемпионов УЕФА против миланского "Интера", в Марселе появился спрос на футболки "нерадзурри".

"Весь год никто не спрашивал о футболках "Интера". Теперь кажется, что весь город становится их фанатами. Это безумие" - объяснил сотрудник магазина Foot.fr в районе План-де-Кампань.

Болельщики "Марселя" отчаянно стремятся защитить статус своего клуба как единственной французской команды, которая выигрывала Лигу чемпионов.

"Мы единственные во Франции, кто имеет победу в ЛЧ. Мы хотим оставаться такими еще много лет", - заявил один болельщик "ОМ", сжимая в руках только что приобретенную футболку "Интера".

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Интер (Милан) Марсель Пари Сен-Жермен
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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