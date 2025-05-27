Весь Марсель за Интер: Французские фанаты поддерживают нерадзурри в финале ЛЧ против ПСЖ

Пока "Пари Сен-Жермен" готовится к одному из важнейших матчей в своей истории - финалу Лиги чемпионов УЕФА против миланского "Интера", в Марселе появился спрос на футболки "нерадзурри".

"Весь год никто не спрашивал о футболках "Интера". Теперь кажется, что весь город становится их фанатами. Это безумие" - объяснил сотрудник магазина Foot.fr в районе План-де-Кампань.

Болельщики "Марселя" отчаянно стремятся защитить статус своего клуба как единственной французской команды, которая выигрывала Лигу чемпионов.

"Мы единственные во Франции, кто имеет победу в ЛЧ. Мы хотим оставаться такими еще много лет", - заявил один болельщик "ОМ", сжимая в руках только что приобретенную футболку "Интера".