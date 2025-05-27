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Игроки Интера считают звезду Барселоны самым тяжелым оппонентом из всех в этом сезоне Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Единогласно

Игроки Интера считают звезду Барселоны самым тяжелым оппонентом из всех в этом сезоне Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне финала Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Интером" несколько представителей "нерадзурри" приняли участие в активностях от УЕФА в соцсетях, ответив на вопрос о том, кто был самым тяжелым оппонентом в этом сезоне.

Пятеро футболистов итальянской команды (Алессандро Бастони, Ян Зоммер, Ян Биссек, Давиде Фраттези, Кристиан Асллани и Федерико Димарко) единогласно согласились с тем, что труднее всего им было играть против Ламина Ямаля из "Барселоны".

В полуфинале Лиги чемпионов они прошел каталонцев, обыграв их с общим счетом 7:6, тогда как 17-летний Ямаль отметился одним голом в обоих матчах. Этот финал для "Интера" станет вторым за последние три сезона в Лиге чемпионов.

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Напомним, что нынешний финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" состоится в субботу, 31-го мая, на "Альянц Арене" в Мюнхене. Этот поединок традиционно начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
UEFA Champions League
Опубликовал: Андрей Журба
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