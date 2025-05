Игроки Интера считают звезду Барселоны самым тяжелым оппонентом из всех в этом сезоне Лиги чемпионов

Накануне финала Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Интером" несколько представителей "нерадзурри" приняли участие в активностях от УЕФА в соцсетях, ответив на вопрос о том, кто был самым тяжелым оппонентом в этом сезоне.

Пятеро футболистов итальянской команды (Алессандро Бастони, Ян Зоммер, Ян Биссек, Давиде Фраттези, Кристиан Асллани и Федерико Димарко) единогласно согласились с тем, что труднее всего им было играть против Ламина Ямаля из "Барселоны".

В полуфинале Лиги чемпионов они прошел каталонцев, обыграв их с общим счетом 7:6, тогда как 17-летний Ямаль отметился одним голом в обоих матчах. Этот финал для "Интера" станет вторым за последние три сезона в Лиге чемпионов.

