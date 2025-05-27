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На Елисейских полях. Один из финалистов ЛЧ уже планирует парад после победы в турнире

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Общались с властью

На Елисейских полях. Один из финалистов ЛЧ уже планирует парад после победы в турнире

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В субботу, 31 мая, состоится финальная игра Лиги чемпионов УЕФА в текущем сезоне, где за право стать чемпионом будут бороться "ПСЖ" и миланский "Интер".

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Руководство парижского клуба уже готовится к вероятному триумфу: в понедельник состоялась встреча с представителями власти для обсуждения условий проведения парада на Елисейских полях в случае победы над итальянским коллективом.

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Напомним, что у подопечных Луиса Энрике есть отличный шанс на требл, уже имея в активе победы в чемпионате и кубке Франции.

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Источник:
L`Equipe
Опубликовал: Иван Коломиец
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