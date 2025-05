Жозе Моуринью рассказал, почему он не хотел, чтобы Интер в этом году выиграл требл

Бывший главный тренер "Интера" Жозе Моуринью в шутку сказал, что переживал из-за возможного требла команды Симоне Индзаги в этом сезоне, но сейчас желает "нерадзурри" удачи в финале самого престижного еврокубкового турнира.

"I didn't want them to win the treble, the treble is mine" ????



Never change, Jose ???? pic.twitter.com/9eK0Dn4uey