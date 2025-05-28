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Жозе Моуринью рассказал, почему он не хотел, чтобы Интер в этом году выиграл требл
Португалец переживал за свое достижение с итальянским клубом
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Интера" Жозе Моуринью в шутку сказал, что переживал из-за возможного требла команды Симоне Индзаги в этом сезоне, но сейчас желает "нерадзурри" удачи в финале самого престижного еврокубкового турнира.
"Я скажу кое-что неприятное, но я буду честным. Я переживал из-за того, что "Интер" в этом сезоне мог выиграть требл, ведь это достижение было только моим! Однако теперь, когда они не смогли выиграть чемпионат и Кубок Италии, я бы хотел увидеть, как они побеждают в Лиге чемпионов. Но, конечно, Луис Энрике выполняет удивительную работу в "ПСЖ", поэтому, если выиграет его команда, я также буду рад за него".
"I didn't want them to win the treble, the treble is mine" ????— Sky Sports Football (@SkyFootball) May 27, 2025
Never change, Jose ???? pic.twitter.com/9eK0Dn4uey
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Финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" состоится в эту субботу, 31-го мая в 22:00 на "Альянц Арене" в Мюнхене.
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