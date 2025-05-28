"Очень большая ошибка, когда мы сразу после матча не извинились", - директор Шахтера вспомнил гол Луиса Адриано Нордшелланду

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям " Шахтера " Юрий Свиридов ответил на вопрос о реакции донецкого клуба на ситуацию с голом Луиса Адриано в матче группового этапа ЛЧ-2012/13 против "Нордшелланда" (5:2), забитым с нарушением принципов фэйр-плей.

– Какой была реакция "Шахтера"?

– Так как вы порекомендовали (перед этим одна из ведущих подкаста предложила "наглый" стиль поведения в подобной ситуации: "судья же засчитал – значит, гол засчитывается", "победителей не судят" и т.д. – прим.). "Мы победили, что вы хотите? Это футбол, это произошло".

К сожалению, это не сработало. Надо было начинать, не теряя времени, не создавая этот вакуум, когда нас начали просто разрушать. Наш имидж, все, что до этого было – а мы в 2009 году выиграли Кубок УЕФА, была "Донбасс Арена", были уже громкие победы. И здесь такой удар по репутации.

Сейчас как коммуникационник я понимаю, что была очень большая ошибка, когда мы на пресс-конференции сразу после матча не извинились. Давление было просто безумное на следующий день, и дальше уже мы стали извиняться.

И уже мы потеряли эти золотые часы, когда могло быть не так. Все это уже использовали. Я уже не помню, что было на пресс-конференции, но он начал говорить, как Аня (ведущая подкаста – прим.): "победителей не судят", "фак офф" и т.д., извините.

Надо еще знать было профайл тренера. Он никогда бы не согласился на что-нибудь такое. Мирча Луческу – это человек, который будет биться до последнего, пытаться выиграть уже проигранный матч. Это человек, который ментально – победитель постоянно.

И что началось потом? Это была очень большая проблема для нас. Помню это был первый кейс, когда мы работали с международной компанией. Тогда консультантами нашего титульного спонсора была компания по международным коммуникациям Freud Communication.

Они начали нам советовать, как выходить из этой ситуации, что писать и так далее. Потом уже извинялись и Мистер Луческу, и Адриано, и окончательно извинялся еще президент клуба. Это был такой стейтмент на международную аудиторию, что это было неприемлемо, мы провели беседу с игроками и т.д.

Это было в понедельник на следующей неделе, а во вторник рассматривалось дело в дисциплинарном комитете УЕФА. Ему дали один матч дисквалификации, что нас устраивало, и какие-то там еще работы.

Но была возможность исправить еще красивее. Коммуникация начинается тогда, особенно кризисная, когда вы уже создали кризис. Не доводите до кризиса. Если вы что-то сделали – сделайте еще что-то, чтобы коммуникационно не заходить уже в эту тему.

Возвращаемся в 26-ю минуту матча. Они разводят мяч, и мы могли дать им забить сразу – такие случаи были в истории футбола. Затем топ-10 нарезали журналисты, нам показали на следующие дни.

Если бы мы это сделали – мы бы вышли героями. Из любого пиар-кризиса нужно выходить сильнее, чем вы в него вошли. Мы могли использовать эту историю и быть героями.

Но у нас играл в полузащите молодой игрок – Тарас Степаненко. Я потом его спрашивал: "Что случилось?" Ему никто ничего не сказал. Тренер, капитан команды, опытные игроки должны были принять быстрое решение, сказать: "ОК, ребята, произошло то, что произошло, надо дать им забить".

Но такого никогда не было в истории Лиги чемпионов, и никто не собрался и не принял это решение. И когда игрок пошел на Тараса, тот посмотрел направо-налево – никто ничего не говорит – и он отобрал мяч. Пошла следующая волна хейта от болельщиков, потому что у них была надежда, что мы сейчас пропустим этот гол.